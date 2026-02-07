Haberler

Kayseri'de bir otobüsün akülerini çalan zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otobüsün akülerini çalan ve 21 suç kaydı olan 38 yaşındaki zanlı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemelerde çalınan aküler de sahibine teslim edildi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir otobüsün akülerini çalan ve 21 suç kaydı olan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Keykubat Mahallesi'nde bir otobüsün akülerinin çalınması olayına ilişin çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmalar ve 48 saatlik kamera kaydının incelemesiyle olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ö.F.O. (38) yakaladı.

Toplam 21 suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, çalınan 2 akü sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Kenan Yıldız imzayı attı! Çuvalla para kazanacak

Çuvalla para kazanacağı imzayı attı
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı