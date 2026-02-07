Kayseri'de bir otobüsün akülerini çalan zanlı yakalandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otobüsün akülerini çalan ve 21 suç kaydı olan 38 yaşındaki zanlı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemelerde çalınan aküler de sahibine teslim edildi.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir otobüsün akülerini çalan ve 21 suç kaydı olan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Keykubat Mahallesi'nde bir otobüsün akülerinin çalınması olayına ilişin çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı araştırmalar ve 48 saatlik kamera kaydının incelemesiyle olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ö.F.O. (38) yakaladı.
Toplam 21 suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, çalınan 2 akü sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel