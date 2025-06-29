Kayseri'de Motosiklet Grubu, Filistin İçin Sürüş Gerçekleştirdi

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Kayseri'de Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü öncülüğünde toplanan yaklaşık 200 motosikletli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kortej düzenledi. Kulüp Başkanı Salih Mert Uysal, etkinliğin insani duygularla gerçekleştirildiğini belirterek, zulme uğrayanların yanında olduklarını vurguladı.

Kayseri'de motosiklet grubu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla kortej halinde sokaklarda tur attı.

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü öncülüğünde, Talas Paraşüt Alanı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 motosikletli, polis eskortu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürüş gerçekleştirdi.

Sürüşün ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Salih Mert Uysal, Alfa ailesi olarak Filistin için sürüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

İnsani ve vicdani duygularla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Burada 25 kilometrelik kortejimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 motosikletle katılım oldu, sürüşümüzü polis eşliğinde yaptık. Gayet de güzeldi. Alfa ailesi olarak bu sürüşte bulunmak bizim için gurur vericiydi. Filistin Dayanışma Platformu ailesi de destekleriyle bizi onurlandırdı, şereflendirdi. Filistin için bir şey paylaşıyorum dediğinizde, 'Filistin için mi?' diye sıradanlaştırmayın. Doğu Türkistan için de aynısı oluyor. Zulme uğrayan hiçbir ülke sıradanlaştırılamaz. Biz insani görevimizi yapmak için buradayız."

Uysal, mazlum insanlara destek olmak ve onların yanında olduklarını hissettirmek amacıyla bu turu gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü Erdal Ergenç de insanlık onurunun yaklaşık 21 aydır Filistin'de dünyanın gözünün içine baka baka siyonistler tarafından ezildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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