Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri Kocasinan ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ancak atölyede hasar meydana geldi.
Kayseri'de mobilya üretimi yapılan atölyede çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocasinan ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde masa sandalye üretimi yapılan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi adrese sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel