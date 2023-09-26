Kayseri'de Mevlit Kandili Programı Gerçekleştirildi

Kayseri'de Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarla dualar edildi. Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde yapılan kandil programında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve vaaz yer aldı. Ayrıca, Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından Kayseri Kalesi içinde sema programı düzenlendi.