Kayseri'de Mevlit Kandili Programı Gerçekleştirildi
Kayseri'de Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarla dualar edildi. Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde yapılan kandil programında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve vaaz yer aldı. Ayrıca, Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından Kayseri Kalesi içinde sema programı düzenlendi.
Kayseri'de Mevlit Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Duaların edildiği programda, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş vaaz verdi.
Camiye gelen cemaate, bazı vatandaşlar tarafından lokum ve tatlı ikramında bulunuldu.
Öte yandan, Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından tarihi Kayseri Kalesi içinde Mevlit Kandili'ne özel sema programı düzenlendi.