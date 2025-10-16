Haberler

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Yeni Araç Filosu Tanıttı

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, filo güçlendirmesi amacıyla 40 yeni aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yatırımların önemini vurguladı ve araçların eğitim amaçlı kullanılacağını belirtti.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından alınan 40 aracın tanıtımı için tören düzenlendi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Bulvarı Albayrak Caddesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, belediye filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

Alınan 40 aracın önemini anlatan Palancıoğlu, "Aynı zamanda 11 tane de kesme makinemiz geldi. Bunlar yeni aldığımız araçlar. Değer olarak da yaklaşık 242 milyon lira. Belediyemizde toplam 447 araç var." dedi.

Araçlardan bazılarının eğitim için kullanılacağını vurgulayan Palancıoğlu, okullara gönderdikleri araçlarla öğrencilere geri dönüşümü anlattıklarını ifade etti.

Palancıoğlu, sosyal hizmetlerde AK Parti belediyeciliğinin önde olduğunu, farklı uygulamalarla hizmetlerini artıracaklarını dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Bizleri seven, seçen, güvenen hemşerilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yatırım ve hizmetlerle açılışlar yapıyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise 24 yıllık AK Parti iktidarında önemli hizmetler yapıldığını, bugün Türkiye'nin birçok yerinde yatırım, hizmet ve icraatların konuşulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından alınan araçlar incelenerek kurdele kesimi yapıldı.

Öte yandan Albayrak Caddesi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
