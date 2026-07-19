Haberler

Yahyalı'daki mahalle yollarına 10 bin ton sıcak asfalt serilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle kırsal mahalle yollarına 35 milyon lira yatırımla yaklaşık 10 bin ton sıcak asfalt serilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki mahalle yollarına 35 milyon liralık yatırımlarla yaklaşık 10 bin ton sıcak asfalt serilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki konforlu ulaşım ağını kırsal mahallelere de taşımak amacıyla altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi.

Bu doğrultuda iki belediyenin işbirliğinde, İsmet Mahallesi Durak Sokak'ta sıcak asfalt serim işlemlerine başlandı.

Çalışmalar kapsamında asfaltın üretimi ve nakliyesi Yahyalı Belediyesi tarafından karşılanırken, serim işlemleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülüyor.

Toplam 7 bin 500 metrelik asfalt programının ilk etabında 500 metrelik bölüm tamamlanarak 890 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 35 milyon lira maliyetle hayata geçirilen ve toplamda 10 bin ton asfaltın kullanılacağı proje tamamlandığında, bölgedeki ulaşım altyapısı uzun yıllar hizmet verecek standarda ulaştırılmış olacak.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

Korkulan oldu! Tahran yönetimi alınan kararı resmen duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü

Cezaevine götürülürken öldürüldü
Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı

Kahinin dediğini harfiyen uyguladı, piyangodan 83 milyon lira kazandı
'Çok kazanıyorlar' diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt

Bu görüntüyü paylaşıp isyan etti: Hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?

Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu

Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu gece yarısı kabusu yaşadı
İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı

Sosyal medya fenomeni kardeşlere gözaltı: Suçlamalar iğrenç
İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: Bunların nefesi yeter mi?

Hayatında ilk kez manda otlatan çobanı hayrete düşüren görüntü