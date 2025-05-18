Kayseri'de Lise Öğrencilerinden 19 Mayıs Kutlaması

Kayseri'de lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel koreografi hazırladı.

Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı törenle kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler sıralanarak kalp koreografisi yaptı. Öğrenciler ayrıca, halk oyunu ve bayrak gösterisi sergiledi.

Gösteriler havadan dronla kaydedildi.