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Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada genç bıçakla öldürüldü

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Kayseri'de 17 yaşındaki genci, kız meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.K. maktul M.C.E'nin müşteki babası N.E. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "çocuğu kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorun sanık ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Öldürme amacım yoktu. Pişmanım." dedi.

Müşteki N.E. ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.K'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, ardından "iyi hal" indirimi uyguladığı sanığa müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay

İddiaya göre, Kocasinan İlçesi Erkilet Camikebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi'nde, 21 Ekim 2023'te, M.C.E. (17) ile M.K. (30) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda M.K'nin bıçakla yaraladığı M.C.E, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, M.K. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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