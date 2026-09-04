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Kayseri'de kırtasiyelere okul öncesi sıkı denetim

Kayseri'de kırtasiyelere okul öncesi sıkı denetim
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, eğitim-öğretim yılı öncesinde Kayseri'deki kırtasiyelerde fahiş fiyat ve ürün güvenliği denetimi yaptı. Bir ayda 132 firma ve 12 bin 562 ürün denetlenirken, İl Müdürü Gazi Dinçaslan bilinçli tüketici olmanın önemine vurgu yaptı.

TİCARET Bakanlığı ekipleri, eğitim ve öğretim yılı öncesinde Kayseri'deki kırtasiyelerde fahiş fiyat ve ürün güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, eğitim ve öğretim yılı öncesinde tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması ile ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla kırtasiyelerde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri'de kırtasiyeleri denetleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde ürünlerin fiyatlarını inceledi. Ticaret denetmenleri de bazı ürünlerden numune alarak ürün güvenliği denetimi yaptı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, "Ticaret Bakanlığı olarak okulların açılışı öncesinde artan taleple birlikte tüketici kırtasiye ürünlerindeki etiketlere yönelik olarak kasa reyon fiyat farkı, güvenli ürün olup olmadığı, fiyat etiketlerinin olup olmadığıyla ilgili olarak yaklaşık 1 aydır denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu denetimlerde 1 ay içinde 132 firmayı denetledik. 12 bin 562 ürün denetledik. Bunları günlük olarak bakanlığımıza bildirdik. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum; Bilinçli tüketici olmamız gerekiyor. En iyi denetim, bilinçli tüketici olmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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