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Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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