Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı
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Kayseri'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel