Kartal Kavşağı'ndaki son durum şantiyede ele alındı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası AŞ koordinasyonunda hayata geçirilen Kartal Katlı Kavşağı Projesi kapsamında şantiyede yüklenici ve danışman firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şantiyede gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Fatih Temeltaş, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile yüklenici ve danışman firma yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaların son durumu kapsamlı şekilde ele alındı.

Projenin mevcut aşaması, iş programı, kurumlar arası koordinasyon ve bundan sonraki süreç değerlendirilirken, yatırımla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, mücbir sebep olmadıkça çalışmaların seyrinde gideceğini ve yıl sonuna vatandaşların trafik hizmetlerine sunmak üzere kavşağı açacaklarını kaydetti.