Haberler

Kartal Kavşağı'ndaki son durum şantiyede ele alındı

Kartal Kavşağı'ndaki son durum şantiyede ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Kartal Katlı Kavşağı projesinde yüklenici ve danışman firmalarla bir araya gelerek çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Kavşağın yıl sonunda trafiğe açılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası AŞ koordinasyonunda hayata geçirilen Kartal Katlı Kavşağı Projesi kapsamında şantiyede yüklenici ve danışman firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şantiyede gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Fatih Temeltaş, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile yüklenici ve danışman firma yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaların son durumu kapsamlı şekilde ele alındı.

Projenin mevcut aşaması, iş programı, kurumlar arası koordinasyon ve bundan sonraki süreç değerlendirilirken, yatırımla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, mücbir sebep olmadıkça çalışmaların seyrinde gideceğini ve yıl sonuna vatandaşların trafik hizmetlerine sunmak üzere kavşağı açacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama

Bahçeli ile görüşme sonrası dudaklarından tek cümle döküldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

Bir rezilliği daha ifşa oldu! Bağış parasıyla kardeşe kıyak

Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 779'a çıktı

Salgın kontrolden çıkıyor! 1000'e yakın çocuk hayatını kaybetti
Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir

Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
ÇITAYI YÜKSELTTİ: Dünya Kupası'nda VIP Locada Çarpıcı Görüntüler!

ÇITAYI YÜKSELTTİ: Dünya Kupası'nda VIP Locada Çarpıcı Görüntüler!
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar

Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı