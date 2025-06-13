Kayseri'de Kano Parkuru ve Mesire Alanı Projesi İlerliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, Tomarza'da yapımı devam eden Kano Parkuru ve Mesire Alanı projelerini yerinde inceledi. Projeye ilişkin bilgiler alan Büyükkılıç, bu alanın Kayseri'nin spor ve turizm vizyonuna katkı sağlayacağını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Tomarza Böke Kano Parkuru ve Mesire Alanı'nda yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek ve Büyükkılıç, projeye ilişkin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Etüt Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı'dan teknik bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, doğayla iç içe ve su sporlarına elverişli yapısıyla öne çıkan projenin, Kayseri'nin spor ve turizm vizyonuna yeni bir soluk getireceğini ifade etti.

Zamantı Irmağı'nın potansiyeline vurgu yapan Büyükkılıç, kano sporu başta olmak üzere doğa ile iç içe aktiviteler için ideal bir merkez olacak bu alanın, hem ilçe halkına hem de kente gelen ziyaretçilere hitap edeceğini kaydetti.

Ziyarette, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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