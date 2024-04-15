Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de polisin kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7-14 Nisan tarihlerinde il genelinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda 56 bin 100 dolu makaron, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 sikke, tarihi eser niteliğinde 3 tüfek ve tabanca, insan resimleri bulunan 3 tablo, haç motifli anahtar, insan figürlü heykel ve kama ele geçirildi.