Kayseri'de Jeotermal Kaynaklı Sera Projesi Devam Ediyor

Kayseri'de Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesinde çalışmalar devam ediyor.

KTB'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri Ticaret Borsası'nın öncülüğünde yürütülen projenin altyapı çalışmaları sürüyor.

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci ve Kayseri Ticaret Borsası Genel Sekreteri Burak Yıldırım, KCETAŞ tarafından yürütülen elektrik iletim hattı çalışmalarını sahada inceledi.

KCETAŞ Genel Müdürü Kilci, "Projenin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Özellikle gıda alanında böylesine önemli bir yatırım gerçekten çok kıymetli. KCETAŞ olarak bölgenin elektrik altyapı çalışmalarına başladık. Yaklaşık 2 hafta içerisinde inşaat faaliyetlerine başlanabilmesi için enerji temin edecek duruma geleceğiz. İlk etapta yaklaşık 1 kilometrelik yer altı elektrik hattı çekiyoruz. Ardından bölgenin girişine bir trafo merkezi kuracağız. Bu merkezden yatırımcılarımız elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Biz de süreci yakından takip ediyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise projenin önemini anlatarak çalışmanın en kısa zamanda bitirileceğini kaydetti.