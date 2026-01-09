Kayseri'de iş insanlarına şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de iş insanlarına şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı iş insanlarına şantaj yaparak para temin eden 2'si kadın 3 zanlıyı takibe aldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda kadınlar S.P. (56) ve S.K.K. (44) ile A.S. (28) seri numaraları alınmış paralarla suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P. ve S.K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.