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Kayseri'de İçme Suyu İletim Kapasitesi Artırılıyor

Kayseri'de İçme Suyu İletim Kapasitesi Artırılıyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde içme suyu iletim kapasitesinin artırılması için 4 milyon 750 bin TL maliyetle yeni hat imalatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Pınarbaşı ilçesinde içme suyu iletim kapasitesini artırmak için 4 milyon 750 bin TL maliyet ile yeni hat imalatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımların KASKİ aracılığıyla devam ettiğini belirtti.

Kayseri'nin sağlam ve modern altyapıda akla ilk gelen büyükşehirlerden olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını büyükşehirlere yakışır şekilde inşa ediyoruz. Mevcut altyapıyı güçlendirmek için yeni projeler ile aralıksız çalışıyoruz. Bu kapsamda Pınarbaşı ilçemize bağlı Kızıldere Mahallesi ile Azizler ve Tahtalı mezralarında su iletimini yeterli seviyeye ulaştırmak için toplam 4125 metre hat imalatı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca iş kapsamında 10 metreküplük prefabrik dağıtım deposu imalatı da yapılıyor."

Büyükkılıç, ilçede içme suyu iletim kapasitesini artırmak için yapılan işlerin 4 milyon 750 bin TL maliyeti olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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