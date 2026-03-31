Haberler

KASKİ, 2025'te 53 içme suyu sondaj kuyusu açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından geçen yıl açılan 53 içme suyu sondaj kuyusunun toplam maliyetinin 73 milyon 501 bin lira olduğunu açıkladı. Yeni kaynakların devreye alınarak su altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ kent genelinde su seviyesini arttırmak ve içme suyu iletimini güvenli hale getirmek için merkez ve ilçelerde yeni kaynakları devreye alarak içme suyu altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Su altyapısına yapılan yatırımların stratejik önem taşıdığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kentimiz genelinde uluslararası kalite standartlarını esas alarak kalite anlayışını kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirme yolunda kararlı adımlar atıyoruz. KASKİ'miz, temiz ve sağlıklı içme suyunu hemşehrilerimize kesintisiz şekilde ulaştırma görevini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Bunun yanında ihtiyaç duyulan tüm altyapı hizmetlerini sürekli iyileştirerek gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

