Kayseri'de bir fabrikanın gaz tankında patlama: 4 yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir fabrikada gaz tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın bahçesinde gaz tankında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İncesu ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın bahçesindeki gaz tankının, henüz bilinmeyen nedenle patlaması sonucu 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
