Haberler

Kayseri'de Enerji Altyapısı Güçlendiriliyor

Kayseri'de Enerji Altyapısı Güçlendiriliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KCETAŞ ekiplerinin enerji altyapı güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi. 12 milyon liralık yatırımla 18 bin metre yüksek gerilim kablosu çekiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) ekiplerinin enerji altyapı güçlendirme çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KCETAŞ ekiplerinin Komando Caddesi'ndeki proje sahasında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, personele kolaylıklar diledi.

Proje kapsamında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi ve Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ne alternatif besleme noktaları oluşturulacağı belirtilirken, 12 milyon liralık yatırımla 18 bin metre yüksek gerilim kablosu çekildiği ve bu sayede bölgenin enerji altyapısının önemli ölçüde güçlendirileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti

Kahreden anlar kamerada! Sahnede şarkı söylerken yere yığıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.