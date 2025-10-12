Kayseri'de Enerji Altyapısı Güçlendiriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) ekiplerinin enerji altyapı güçlendirme çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KCETAŞ ekiplerinin Komando Caddesi'ndeki proje sahasında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, personele kolaylıklar diledi.

Proje kapsamında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi ve Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ne alternatif besleme noktaları oluşturulacağı belirtilirken, 12 milyon liralık yatırımla 18 bin metre yüksek gerilim kablosu çekildiği ve bu sayede bölgenin enerji altyapısının önemli ölçüde güçlendirileceği bildirildi.