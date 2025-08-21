Kayseri'de Doğa Kampı Kayıtları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ'nin düzenlediği doğa kampı kayıtları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından "Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlik Sarımsaklı Barajı'nda gerçekleştirilecek.

Doğayla iç içe sağlıklı bir yaşam deneyimi yaşayacak olan katılımcılar, sabah sporları, doğa yürüyüşleri ve farklı etkinliklerle güzel bir hafta sonu geçirecek.

23-24 Ağustos'ta gerçekleşecek kampa, 0-6 yaş grubu çocuklar ücretsiz, 7-13 yaş arası çocuklar 700 lira, 14 yaş ve üzeri çocuklar ise 900 lira ödeyerek katılabilecek.