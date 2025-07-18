Kayseri'de 56. ERVA Spor Kulübü Açıldı

Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 56. spor kulübü açıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayesinde yürütülen proje kapsamında, hayırsever Şen ailesi tarafından yaptırılıp Kocasinan ilçesi Yenimahalle'de açılışı yapılan Çetin Şen Erva Spor Kulübü gençlere hizmet vermeye başladı.

Vali Gökmen Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, açılışı gerçekleştirilen her ERVA Spor Kulübü'nde farklı bir heyecan yaşadıklarını belirtti.

Kentin her mahallesindeki çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Çiçek, hiçbirini kaderine terk etmeyeceklerini ve onları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Çiçek, "Gençlerle beraber olacağız, onlarla spor yapacağız, onlara değerler eğitimi vereceğiz, onlarla arkadaş olacağız, dost olacağız ve onlarla bir aile olacağız demiştim. Bugün öğrenci sayımız 15 bini aştı. Ailelerimizle beraber koskocaman bir aile olduk." diye konuştu.

Gençlere karşı kötülük ve tuzak kurmak isteyenlere karşı Kayseri'den meydan okuduklarını belirten Çiçek, Kayseri'de ERVA Projesi kapsamında 56. spor kulübü açıldığını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da yaklaşık bir yıl önce başlatılan ERVA projesi kapsamında açılan spor kulüpleriyle gençleri spor okullarıyla tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kabakcı, açılışı gerçekleştirilen spor okullarından geleceğe yön veren şampiyon sporcuların yetişeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan Çetin Şen Erva Spor Kulübü'nde Karizma Show ekibi katılımcılara gösteri yaptı.

Açılışa, hayırsever Şen ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ile kurum müdürleri, amirleri ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.