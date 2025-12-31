Kayseri'de Etüt ve Projeler Daire Başkanlığından 2025'te 451 milyon 450 bin liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, 2025 yılında spor, kültür, sosyal yaşam, ulaşım, turizm ve sağlık alanında toplam 451 milyon 450 bin liralık yatırım kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın insan odaklı, erişilebilir ve sürdürülebilir şehir vizyonu doğrultusunda yatırımlar hayata geçirildi.

Bu yıl Mimar Sinan ve Kent Müzesi, 6 bin 270 metrekarelik inşaat alanı, 6 büyük sergi salonu, idari ve teknik birimleri, kafeteryasıyla birlikte 165 milyon 250 bin liralık yatırım bedeliyle tamamlandı.

Başakpınar Sosyal Tesisleri futbol sahası ve sentetik çim sahaya dönüştürülerek, altyapı ve donatı yenilemeleriyle projeye 7 milyon lira harcandı.

Yahyalı ilçesi Çigilli Mahallesi'nde hayata geçirilen tekstil atölyesi, 8 milyon liralık yatırımla tamamlandı.

Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi, yüzme havuzlarından kütüphaneye, spor salonlarından çocuk oyun alanlarına kadar çok sayıda fonksiyonu bünyesinde barındırarak 65 milyon lira maliyetle Kayseri'ye kazandırıldı.

Develi İlçe Terminali, kapalı, yarı açık ve açık alanlarıyla modern bir terminal olarak 100 milyon liralık yatırımla tamamlandı.

Tomarza Kano Alanı, sosyal tesisleri ve çevre düzenlemesiyle 3 milyon 750 bin lira maliyetle hizmete hazır hale getirildi.

Erciyes'i dört mevsim turizm merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda yürütülen Erciyes Jeotermal Sondaj Projesi, otellere sıcak su temini amacıyla sürdürülürken, proje bedeli 12 milyon 600 bin lira olarak açıklandı.

Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, 1355 metrekarelik inşaat alanı, atölyelerden polikliniklere kadar donanımlı yapısıyla 30 milyon lira maliyetle tamamlandı.

Birdal Cami, 632 kişi kapasiteli harimi, okuma salonu ve şadırvanıyla 33 milyon lira yatırımla kente kazandırıldı.

Erciyes Tekir kafeler, terasları ve ticari alanlarına 12 milyon 600 bin lira yatırm yapıldı. Eğribucak Mahallesi İtfaiye Hizmet Binası için uygulama proje çalışmaları sürerken, yapım maliyeti 14 milyon 250 bin lira olarak planlandı.

Ayrıca, İl Müftülüğü ile ortak yürütülen 4-6 Yaş okuma salonları projesi kapsamında, cami alanları içerisinde çocuklara yönelik eğitim mekanları için proje desteği sağlandı.