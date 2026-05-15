Kayseri'de 24 ton sahte gübre ele geçirildi
Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan TIR'da 24 ton sahte gübre ve 480 sahte takip sistemi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan TIR'da 24 ton sahte gübre ele geçirildi. Sahte gübreye ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte gübre ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Develi ilçesinde yapılan yol kontrolünde, M.Y. idaresindeki TIR durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 milyon TL değerinde, toplamda 24 ton sahte gübre ile 480 sahte gübre takip sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Haber-Kamera: KAYSERİ,