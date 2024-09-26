Kayseri'de 10 Milyon Liralık İçme Suyu Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesi Hacıpaşa Mahallesi'ne 10 milyon liralık içme suyu yatırımı yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacıpaşa Mahallesi'nde yeterli miktarda içme suyu temin etmek üzere başlatılan projede sondaj çalışmaları tamamlandı.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların 10 milyon liraya mal olduğunu kaydetti.

İlçelerin altyapısını daha güçlü hale getirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, 2024 yılında da tüm ilçelerde altyapı hamleleri gerçekleştirildiğini ifade etti.