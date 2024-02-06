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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Personeline Plaket Töreni

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde arama, kurtarma ve diğer yardım faaliyetlerinde bulunan personel için 'Ben de Varım' konulu plaket töreni düzenledi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde arama, kurtarma ve diğer yardım faaliyetlerinde bulunan personel için "Ben de Varım" konulu plaket töreni düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AFAD İl Müdürü Osman Atsız, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, genel müdürler ve personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Burada konuşan Büyükkılıç, depremin ardından tüm kurum ve kuruluşların seferber olduğunu, belediye ekiplerinin hizmetleriyle her zaman övünç duyduklarını belirtti.

Kentin belediyelerinin yanı sıra halkın da seferber olduğunu anımsatan Büyükkılıç, " Kayseri'mizin 1,5 milyon insanı seferber oldu. İmkanlarını, kaynaklarını, tüm şartları zorlayarak üzerine düşenden fazlasını yapmaya gayret gösterdi. Allah böyle bir tablo ile bizi karşı karşıya getirmesin." ifadelerini kullandı.

Afet İşleri Daire Başkanlığını kurduklarını anımsatan Büyükkılıç, dirençli şehirler oluşturmaya çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından depremde farklı faaliyetlerde üstün başarı ve gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıkları ekiplerine teşekkür belgesi ve plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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