Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Oto Sanatkarlar Odası'nı Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde, oda yönetimi ve üyeleri ile buluştu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır'a ve üyelere misafirperverlikleri için teşekkür ederek, otomotiv sektöründe yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Odakır da ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, odanın faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Ziyarete Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da eşlik etti.