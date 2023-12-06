Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Felahiye Atık Su Arıtma Tesisi'nde İncelemede Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisi çalışmalarını inceledi. Projenin bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün, Felahiye ilçesinde atık su arıtma tesisi inşası için çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, 41 milyon liraya mal olacak projenin yaklaşık bir ay içinde biteceğini belirtti.

3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan ve ilçenin 2058 yılına kadar ihtiyacına cevap verecek atık su arıtma tesisinde günlük ortalama 600 metreküp atık su arıtılacak. Bu sayede çevre ve doğal yaşam, atık suların olumsuz etkilerinden korunarak, oluşacak kirliliğin önüne geçilecek.