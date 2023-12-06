Üye Girişi
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Felahiye Atık Su Arıtma Tesisi'nde İncelemede Bulundu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisi çalışmalarını inceledi. Projenin bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün, Felahiye ilçesinde atık su arıtma tesisi inşası için çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, 41 milyon liraya mal olacak projenin yaklaşık bir ay içinde biteceğini belirtti.

3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan ve ilçenin 2058 yılına kadar ihtiyacına cevap verecek atık su arıtma tesisinde günlük ortalama 600 metreküp atık su arıtılacak. Bu sayede çevre ve doğal yaşam, atık suların olumsuz etkilerinden korunarak, oluşacak kirliliğin önüne geçilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç Felahiye Kayseri Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title