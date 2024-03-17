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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dernek ve Odaları Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyetle birlikte Kayseri'deki dernek ve odaları ziyaret etti. Ziyaretlerde dernek ve oda başkanlarıyla görüşen Büyükkılıç, talep ve önerileri dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki dernek ve odaları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, beraberindeki eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'le Kayseri Eczacı Odası, Kayseri Tabip Odası ile Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneğine ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Kayseri Eczacı Odasını ziyaret eden Büyükkılıç ve beraberindekiler, Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Büyükkılıç daha sonra Kayseri Tabip Odası ile Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneğini de ziyaret etti.

Ziyaretlerinde dernek ve oda başkanları ile sohbet eden Büyükkılıç, talep ve önerilerini dinledi.

Büyükkılıç ve beraberindekiler, daha sonra Kazancılar Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Politika Güncel Haberler

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