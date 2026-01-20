Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Türkiye Dağcılık Federasyonu heyetini kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Dağcılık Federasyonu heyeti makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ziyarette, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı ve Genel Sekreter Sefa Kurt, Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, heyete Erciyes Kayak Merkezi başta olmak üzere, kent genelinde yapılan spor ve turizm hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Erciyes'in yaz kış birçok sportif faaliyete ev sahipliği yaptığını aktaran Büyükkılıç, "Dağcılık sporu açısından Erciyes Dağı gibi büyük bir nimete sahip olan Kayseri, bu alanda ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Erciyes'in dağcılık sporundaki önemine dikkati çeken kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerinde kullandı.

Şenkaynağı da Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, federasyon ve hizmetleri hakkında bilgi paylaştı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan da hazır bulundu.