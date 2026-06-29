Sakarya ve çevre illerde koyun kırkıyor
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Sedat Yelseli, 6 yıldır koyun kırkarak geçimini sağlıyor. Hayvan sevgisinin önemine vurgu yapan Yelseli, sayı fark etmeksizin her koyunu kırktığını belirtiyor.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Sedat Yelseli, koyun kırkarak geçimini temin ediyor.
Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Yalova bölgelerinde 6 yıldır koyun kırkan Yelseli, AA muhabirine, işini severek yaptığını dile getirdi.
Yelseli, sayının bir öneminin olmadığını belirterek, "Bir insanda hayvan sevgisi olacak, sayının önemi yok. 1 tane de olsa 100 tane de olsa giderim." dedi.
Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Abdullah Çetin ise değerli bir hayvan olan koyunun etini, sütünü ve yününü sattıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Mustafa Dursun