Sakarya ve çevre illerde koyun kırkıyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Sedat Yelseli, koyun kırkarak geçimini temin ediyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Yalova bölgelerinde 6 yıldır koyun kırkan Yelseli, AA muhabirine, işini severek yaptığını dile getirdi.

Yelseli, sayının bir öneminin olmadığını belirterek, "Bir insanda hayvan sevgisi olacak, sayının önemi yok. 1 tane de olsa 100 tane de olsa giderim." dedi.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Abdullah Çetin ise değerli bir hayvan olan koyunun etini, sütünü ve yününü sattıklarını kaydetti.