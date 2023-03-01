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Kaynak suyu bulanık akmaya başladı

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Kaynak suyu bulanık akmaya başladı Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı mahallesinde doğal kaynak suyunun yaşanan depremlerin ardından toprak renginde bulanık akması dikkat çekti.

Kaynak suyu bulanık akmaya başladı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı mahallesinde doğal kaynak suyunun yaşanan depremlerin ardından toprak renginde bulanık akması dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremler, çevreye de zarar verdi. Bir çok bölgede arazilerin yarılmasına neden olan deprem Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı mahallesinde vatandaşların şifalı su olarak nitelendirdiği Kısacıklı içme suyunun da rengi değişti. Yaşanan deprem ve artçılarının ardından bulanık ve toprak renginde akmaya başlayan su bölge sakinlerinin dikkatini çekti.

Mahalle sakinleri kaynak suyunun berrak renginin depremlerden sonra değiştiğini kaydetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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