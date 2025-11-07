Haberler

Kaymakam Uludağ Esnafı Ziyaret Etti, Fındık Üreticilerine Eğitim Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güce Kaymakamı Ali Can Uludağ, esnafla buluşarak taleplerini dinledi ve vatandaşlarla birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, fındık üreticilerine budama ve gübreleme eğitimi verildi.

Güce Kaymakam Ali Can Uludağ, ilçe esnafını ziyaret etti.

Görevine bir süre önce başlayan Uludağ, ziyarette esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Uludağ, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceğini söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgulayan Uludağ, vatandaşların görüşlerinin kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

Fındık üreticilerine budama ve gübreleme eğitimi

Espiye'de fındık üreticilerine yönelik budama ve gübreleme eğitimi düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kaleboynu Mahallesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı, budamanın verime etkisi hakkında üreticiler bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, eğitimlere talep gelmesi halinde devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanından çıktı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Trump talimat verdi! ABD ordusu Nijerya'ya saldırı için 3 farklı plan hazırladı

Trump talimat verdi, ABD ordusu o ülkeyi vurmak için hazırlığa başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.