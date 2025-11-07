Kaymakam Uludağ Esnafı Ziyaret Etti, Fındık Üreticilerine Eğitim Verildi
Güce Kaymakamı Ali Can Uludağ, esnafla buluşarak taleplerini dinledi ve vatandaşlarla birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, fındık üreticilerine budama ve gübreleme eğitimi verildi.
Güce Kaymakam Ali Can Uludağ, ilçe esnafını ziyaret etti.
Görevine bir süre önce başlayan Uludağ, ziyarette esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.
Uludağ, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceğini söyledi.
Birlik ve beraberliğin önemine vurgulayan Uludağ, vatandaşların görüşlerinin kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.
Fındık üreticilerine budama ve gübreleme eğitimi
Espiye'de fındık üreticilerine yönelik budama ve gübreleme eğitimi düzenlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kaleboynu Mahallesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı, budamanın verime etkisi hakkında üreticiler bilgilendirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, eğitimlere talep gelmesi halinde devam edileceğini ifade etti.