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Cizre Kaymakamı'ndan TSO'ya Yıldızlı Akreditasyon Ziyareti

Cizre Kaymakamı'ndan TSO'ya Yıldızlı Akreditasyon Ziyareti
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Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, TOBB tarafından 'Yıldızlı Akreditasyon Belgesi' ile ödüllendirilen Cizre Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle görüşen Baycar, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti. Oda Başkanı Ömer Faruk Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Yıldızlı Akreditasyon Belgesi" verilen Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Kaymakam Baycar, Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

"Yıldızlı Akreditasyon Belgesi" almaya hak kazanan oda yönetimini tebrik eden Baycar, yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım da ziyaret ve iyi temennileri dolayısıyla Kaymakam Baycar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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