Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretinde bulunarak dükkanları gezdi, esnafın isteklerini dinledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca Vize İtfaiyesi'nin 2022 yılında müdahale ettiği yangın ve kazalar hakkında bilgi verildi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretinde bulundu.

Balaban, dükkanları ziyaret ederek, bereketli kazanç diledi.

Esnafın isteklerini dinleyen Balaban, vatandaşlarla da sohbet etti.

Balaban, her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydetti.

Vize itfaiyesi geçen yıl 171 yangına müdahale etti

Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 171 yangına müdahale etti, 135 arama ve kurtarma faaliyetine katıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangından kazaya, arama kurtarma çalışmalarından orman yangınlarına kadar çok sayıda olaya müdahale ettiğini belirtti.

İhbarların ivedilikle değerlendirilip olay yerine intikal edildiğini aktaran Özalp, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ev, iş yeri, araç, arazi ve orman yangını olmak üzere toplam 171 yangına müdahalede bulundu. Bölgemizde meydana gelen 36 trafik kazası ile 135 arama ve kurtarma faaliyetine katıldı. Ayrıca ekiplerimiz eğitim ve tatbikatlarda da aktif rol aldı. 2026 yılında da her türlü afet ve acil durumlarda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyü, Pehlivanköy ilçesinin Kazımdirik, Kurtuluş, Ergene mahalleleri ile ilçeye bağlı Yeşilova, Kumköy, Akarca, Kuştepe köylerine 10 Ocak Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Ahlatlı köyünde 10.00-17.00, diğer köy ve mahallelerde 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Çevreyi kirleten işletmeye ceza uygulandı

Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğine neden olan işletmeye idari para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte çevre kirliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, daha önce de cezai işlem yapılan gıda işletmesinin atıklarını tekrardan yola döktüğünü tespit etti.

İşletmeye 30 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na büyük jest

O şehrimizin takımına büyük jest! Otobüs hediye etti
Meteoroloji'den Türkiye'nin 4'te 3'üne 'sarı' kodlu uyarı

Türkiye'nin 4'te 3'ü için kritik uyarı! Harita sarıya döndü
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Ve mutlu son! Galatasaray ilk transferini yaptı
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı

ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi