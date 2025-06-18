Kaymakam Ahmet Kavanoz, Şampiyon Öğrencileri Ağırladı
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, liseler arası spor turnuvalarında birinci olan öğrencilerle bir araya gelerek onları tebrik etti ve taleplerini dinledi. Başarı göstermeye devam edecekleri konusunda desteklerinin süreceğini belirtti.
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, liseler arası karete, rafting, floor curling, bocce, voleybol ve dart turnuvalarında birinci olan öğrencilerle bir araya geldi.
Makamında misafir ettiği öğrencilerin taleplerini dinleyen Kavanoz, şampiyon öğrencileri tebrik etti.
Kavanoz, spor müsabakalarında başarı gösteren öğrencilere desteklerinin devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel