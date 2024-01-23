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Kayıp Genç Kızın Cenazesi Teslim Alındı

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Antalya'da kaybolan Merve Şevval Elmas'ın sahile vuran cesedi, ailesi tarafından adli tıp kurumundan teslim alındı. Cenaze, yarın İstanbul'da defnedilecek.

CENAZE ALINDI

Antalya'da 4 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranırken, Serik ilçesinde sahile vuran ceset ile DNA'sı eşleşen Merve Şevval Elmas'ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından baba Osman Elmas ve amca Abdulrahim Elmas tarafından teslim alındı. Cenazenin koyulduğu nakil aracına dayanıp ağlayan Osman Elmas, ardından araca binip, kurumdan ayrıldı. İstanbul'a götürülen Elmas'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Kayaşehir Mezarlığı'nda, dedesinin mezarının yanına defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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