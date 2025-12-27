Mardin'de kaybolan banka kartından para çeken 2 şüpheli yakalandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde kaybolan bir banka kartından 7 bin 400 lira çekildiği tespit edilen iki kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu ilçesinde bir vatandaşın kendisine ait banka kartının kaybolması sonucu bilgisi dışında 7 bin 400 lira para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda karttan para çektikleri belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel