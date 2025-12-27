Haberler

Mardin'de kaybolan banka kartından para çeken 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde kaybolan bir banka kartından 7 bin 400 lira çekildiği tespit edilen iki kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kaybolan banka kartından 7 bin 400 lira çektiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu ilçesinde bir vatandaşın kendisine ait banka kartının kaybolması sonucu bilgisi dışında 7 bin 400 lira para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda karttan para çektikleri belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
