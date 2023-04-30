Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımı 2. Lig'e yükseldi.

Mardin'de 28-29 Nisan'da düzenlenen final müsabakalarına 3 takım katıldı.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda, Van Erciş Belediyespor, Şırnak Cizre Gençlerbirliği ve Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü takımları, 2. Lige çıkma mücadelesi verdi.

İlk maçında Van Erciş Belediyespor'u 25-16, 25-13 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, final maçında Cizre Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Van Erciş Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Cizre Gençlerbirliği, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ile kıran kırana geçen bir final maçı oynadı. Büyük çekişmeye sahne olan final maçını uzatma setinde kazanan Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, şampiyon olarak adını 2. Lig'e yazdırdı.

"İyi bir yapılanmaya gideceğiz"

Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü Başkanı Abdulkadir Alakuş, zorlu geçen sezonun ardından mutlu sona ulaştıklarını belirtti.

Alakuş, yaşadıkları tüm zorlukları aşarak bu yıl hedeflerini yakaladıklarını ifade ederek, genç ve dinamik ekipleriyle 2. Lig'e ulaşmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

"Gelecek sezon Diyarbakır'ı 2. Lig Erkekler Voleybol maçlarında temsil edeceğiz. İmkanlarımızın dahilinde 2. Lig'de iyi bir yapılanmayla yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz 2. Lig'de kalıcı olmak ve Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmektir." ifadelerini kullanan Alakuş, kendilerine destek veren ve her zaman yanlarında olan Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman'a, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Yolcu'ya ve Kayapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Veysi Koyun'a teşekkür ettiğini söyledi.