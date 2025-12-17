Katar, Lübnan'daki Toplu Taşıma Hizmetini Desteklemek Amacıyla 30 Otobüs Hibe Etti

BEYRUT, 17 Aralık (Xinhua) -- Katar, Lübnan'a yönelik sürdürdüğü desteğin bir parçası olarak ülkedeki toplu taşıma sistemine 30 otobüs hibe etti.

Lübnan'ın Elnashra haber sitesinin aktardığına göre, otobüsler salı günü başkent Beyrut'un Mar Mikhael mahallesinde bulunan Demiryolu İdaresi ve Toplu Taşıma Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu adımın, hükümetin toplu taşıma hizmetlerini yeniden canlandırma yönündeki çabalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Teslim törenine Lübnanlı yetkililerin yanı sıra Katar'ın Lübnan Büyükelçisi de katıldı.

Lübnanlı yetkililer, hibe edilen otobüslerin mevcut güzergahları güçlendireceğini ve hizmetin yetersiz olduğu bölgelere erişimi artıracağını belirterek, bu sayede yolcuların daha güvenli, konforlu ve düşük maliyetle seyahat edebileceğini belirtti.