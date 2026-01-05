Haberler

Katar, 2026'da Mısır'a 24 Ayrı Sıvılaştırılmış Doğalgaz Sevkiyatı Gerçekleştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar'ın petrol şirketi Katar Enerji, 2026 yazında Mısır'a 24 parti sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı gerçekleştireceğini açıkladı. Mısır ile yapılan mutabakat, enerji sektöründe işbirliğinin artacağına işaret ediyor.

DOHA/KAHİRE, 5 Ocak (Xinhua) -- Katar'ın devlete ait petrol şirketi Katar Enerji, Mısır'a 2026'nın yaz ayları boyunca en fazla 24 parti olarak sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı gerçekleştireceklerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada şirket ile Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı arasında pazar günü imzalanan mutabakat zaptının, Mısır'a uzun vadeli sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikini de kapsayacak şekilde enerji sektöründe daha fazla işbirliğinin önünü açtığı belirtildi.

Şirketin sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatlarını Suhna ve Dimyat limanlarına teslim edeceğini belirten bakanlık, söz konusu mutabakat zaptının ülkenin tedarik mekanizmalarını çeşitlendirme ve iç ihtiyaçları karşılama stratejileriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Bakanlık, an itibarıyla Mısır'daki 6 Akdeniz açık deniz blokunda faaliyetlerini sürdüren şirketin önümüzdeki 5 yıl içinde Mısır'a yeni yatırımlar yapmayı ve büyük uluslararası enerji şirketleriyle işbirliği yaparak birden fazla arama kuyusu açmayı planladığını duyurdu.

Mısır son yıllarda artan iç talebi karşılamak üzere petrol ve doğalgaz üretimini artırmaya ve ithalat kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Başbakan Mustafa Medbuli, ağustos ayında yaptığı açıklamada ülkenin doğalgaz üretiminin günlük 4,1 milyar fit küp olduğunu ve 2027 yılına kadar bu rakamın günlük 6,6 milyar fit küpe çıkarılmasının beklendiğini ifade etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

Alkollü futbolcu genç kızı ezdi