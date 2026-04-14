Katar: Hürmüz Boğazı krizi acil çözüm gerektiriyor

Katar, Hürmüz Boğazı'ndaki krizle ilgili olarak kıyıdaş ülkelerin sürece dahil olması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, geçici bir kriz olarak görülen durumu, diyalog yoluyla çözmek gerektiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ile ABD arasındaki ateşkesin sürdürülmesinin öncelikli olduğunu vurgulayan Ensari, mevcut sürecin kalıcı hale getirilmesine odaklanıldığını ve bunun bir an önce sağlanması gerektiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun acil ancak geçici bir kriz olduğunu belirten Ensari, geçmişte boğazın yönetimi konusunda ciddi bir sorun yaşanmadığını, ancak olası bir kapanmanın enerji piyasalarının ötesinde küresel ticareti de olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Ensari, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir tarafça kontrol edilmesinin veya bir baskı aracı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, Boğazın açılması için hiçbir ön şart koşulmaması gerektiğini dile getirdi.

Katar'ın, Boğazın yeniden açılması ve olumsuz etkilerin giderilmesi için uluslararası ortaklarla temaslarını sürdürdüğünü aktaran Ensari, hiçbir tarafın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini tehdit etmemesi gerektiğini ve geçişlerin ön koşulsuz şekilde sağlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bölgedeki krizlerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Ensari, İsrail'in Lübnan'daki ihlallerini kınadıklarını ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları desteklediklerini ifade etti.

Ensari ayrıca, Pakistan'ın İran ile ABD arasındaki arabuluculuk girişimlerine destek verdiklerini, yoğun diplomatik temasların sürdüğünü ve yeni bir müzakere turunun yapılmasının beklendiğini kaydetti.

İran'ın savaş sürecinde Katar'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini, ancak bu saldırıların ateşkesle birlikte durduğunu belirten Ensari, Doha'nın Tahran ile bu konuda özel bir anlaşma yaptığına yönelik iddiaları reddetti.

Katar'ın mevcut aşamada doğrudan arabuluculuk rolü üstlenmediğini ancak bölgesel ve uluslararası taraflarla yakın koordinasyon içinde olduğunu dile getiren Ensari, ülkesinin önceliğinin egemenliğini ve güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Ensari, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret akışının sürmesinin uluslararası güvenlik açısından hayati önem taşıdığını belirterek, kalıcı bir barış için bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Ensari, şu anda İran ile bir temas olmadığını, Katar'ın önceliğinin her türlü saldırıya karşı kendi egemenliğini ve güvenliğini korumak olduğunu söyledi.

Katar ekonomisinin ve bölge ekonomilerinin, mevcut gelişmelere rağmen dayanıklılığını koruduğunu belirten Ensari, yaşanan krizlerin ekonomik etkilerinin bulunduğunu ancak bunların yönetilebilir olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
