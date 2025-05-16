Katar'da Hong Kong ile Ticaret ve Yatırım İşbirliği Toplantısı

Katar'da Hong Kong ile Ticaret ve Yatırım İşbirliği Toplantısı
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Katar'ın başkenti Doha'da, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Çin'in Hong Kong ile ticaret ve yatırım işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

KATAR, 16 Mayıs (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee (soldan beşinci) Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı İş İnsanları Derneği ile yuvarlak masa toplantısına katıldı, 12 Mayıs 2025.

Pazartesi günü Katar'da bir araya gelen siyasi ve iş dünyası liderleri, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile ticaret ve yatırım işbirliğini geliştirmeye ve karşılıklı etkileşimi güçlendirmeye büyük ilgi duyduklarını belirtti. (Fotoğraf: Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Bilgi Hizmetleri Departmanı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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