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Kastamonulu Çiftçiler Sorgun'da Tarım Yeniliklerini İnceledi

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Kastamonu'dan 23 çiftçi, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek tarım alanındaki yenilikleri inceledi. Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, çiftçilerin tarım konusunda yaşanan yenilikleri görmesinin amaçlandığını belirtti.

Kastamonu'dan 23 çiftçi, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek tarım alanındaki yenilikleri inceledi.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat AA muhabirine, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziyle çiftçilerin tarım konusunda yaşanan yenilikleri görmesinin amaçlandığını söyledi.

Canbolat, "Sosyal medya üzerinden müdürlüğümüzü takip eden Kastamonulu çiftçiler, ilçemizde yapılan yenilikçi tarımı merak ettikleri için Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gezi düzenlenmesi talebinde bulunmuşlar. Çiftçilerin talebi olumlu karşılanmış ve bu gezi düzenlendi." dedi.

Kastamonulu çiftçilerin Sorgun'dan Şanlıurfa'ya geçeceklerini ve oralarda da incelemelerde bulunacaklarını aktaran Canbolat, "Öğretmenevinde düzenlediğimiz sunumla konuk çiftçilerimize Kastamonu'da henüz olmayan anıza ekim ve jeotermal sera konusunda bilgi verildi. Müdürlüğümüzde anıza ekim mibzeri tanıtıldı. İlçemizde hizmet veren bir jeotermal serada incelemelerde bulunuldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

Yusuf Canbolat Kastamonu Ekonomi Sorgun Güncel Tarım

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