Kastamonu Valisi, Yılı Ahisi Necati Turhal'ı Ziyaret Etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "yılı ahisi" seçilen Necati Turhal'a ziyarette bulundu.

Dallı, ziyarette, yorgancılık yapan 56 yıllık esnaf Turhal'ı Kastamonu'da ahilik kültürünü yaşattığı için tebrik etti.

Turhal'ın yetiştirdiği çırakların da meslek sahibi olmasının önemli olduğunu vurgulayan Dallı, "Esnafımız yalnızca mesleğinin değil, aynı zamanda Türk esnaf kültürünün de bir temsilcisi. İş ahlakını, dayanışmayı, yardımseverliği ve sosyal sorumluluğu teşvik eden bir teşkilat olan ahilik geleneğinin yaşatılmasından son derece mutluyuz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turhal da Dallı'ya teşekkür etti.