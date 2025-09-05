Haberler

Kastamonu Kamp ve Offroad Festivali Başladı

Kastamonu Kamp ve Offroad Festivali Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından düzenlenen 3 günlük festival, Uzunyazı mevkisinde çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalde konserler, açık hava sineması, oyunlar ve offroad araçlarının performans gösterisi yer alacak.

Kastamonu'da 3 gün sürecek Kamp ve Offroad Festivali başladı.

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından düzenlenen, kamu kurumlarınca desteklenen festival, Uzunyazı mevkisinde gerçekleştiriliyor.

Pazar günü sona erecek festivalde konserler, açık hava sineması, çeşitli oyun ve yarışlar ile offroad araçlarının performans gösterisi yer alacak.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, açılışta yaptığı konuşmada, kulüp üyelerini yapılan etkinlik dolayısıyla kutladı.

Offroad ile ilgilenmenin ayrı bir güzellik olduğunu vurgulayan Uluay, "Offroad meselesi birçok kişinin içerisinde uhde olarak kalıyor. Kastamonu'muza yeni bir değer kattığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Kastamonu birçok alanda ön plana çıkmaya başladı. İnşallah bu alanda da, sizlerin bu projeleri daha geliştirmesi ile ünü ülke sınırlarını aşar. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Bu projelerin yarınları bu günlerden daha güzel olsun dileklerini sunuyorum." dedi.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven ise "Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu etkinliğe geçen yıl da destek vermiştik bu sene de destek veriyoruz. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz yapamadığımız yerde gönülden destekliyoruz. Sizleri tebrik ediyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Sadık Kışlı da etkinlik dolayısıyla ekibi kutladı.

Konuşmalarının ardından kamp ateşinin yakılmasıyla festival başladı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı! İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi

CHP'de Gürsel Tekin krizi! İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı

CHP binasında polis barikatı! Arbede yaşandı, gerginlik had safhada
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan için karar
Ankara'da çöp dolu evden yayılan kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı

Bu evin önünden dahi geçmek cesaret istiyor! Mahalleli illallah etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi

Kalabalık grup soluğu il binasında aldı, gençler son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.