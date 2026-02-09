Haberler

Kastamonu Havalimanı 2025'te 58 bin 662 yolcuya hizmet verdi

Kastamonu Havalimanı, 2025 yılı boyunca iç hatlarda 55 bin 247, dış hatlarda ise 3 bin 415 yolcuya hizmet vererek toplamda 58 bin 662 yolcu taşıdı. Havalimanı, şehir ulaşımını güçlendirmenin yanı sıra afet durumlarında da önemli görevler üstleniyor.

Kastamonu Havalimanı'nda 2025 yılı içerisinde iç ve dış hatlarda toplam 58 bin 662 yolcuya hizmet verildi.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı boyunca havalimanında iç hat yolcu trafiğinin 55 bin 247, dış hat yolcu trafiğinin ise 3 bin 415 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, aynı dönemde havalimanında iç hatlarda bin 178, dış hatlarda 25 olmak üzere toplam bin 203 uçuş yapıldığı kaydedildi.

Türk Hava Yolları tarafından Kastamonu ile İstanbul Havalimanı arasında haftada toplam 10 tarifeli gidiş-dönüş uçuş gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, havalimanının şehrin ulaşım imkanlarını güçlendirdiği ve yolcu hareketliliğine katkı sağladığı vurgulandı.

Valilik açıklamasında, Kastamonu Havalimanı'nın afet ve acil durumlarda da kritik görevler üstlendiği belirtilerek, özel jet uçuşları ile küçük, orta ve büyük gövdeli eğitim uçaklarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarına da hizmet verdiği bildirildi. Orman yangını sezonunda ise Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterinin görevli personeliyle birlikte havalimanında müdahaleye hazır şekilde bekletildiği de hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
