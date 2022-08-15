Kastamonu gündem haberi: KASTAMONU - Denizde kaybolan kişi aranıyor Kastamonu haberleri... Kastamonu'nun Abana ilçesinde denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı. Kastamonu'nun Abana ilçesinde denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı. Ailesiyle birlikte Liman mevkisinde denize giren 41 yaşındaki Ahmet Şahin, boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardıktan sonra suda çırpınmaya başladı. Olayı görenlerce kurtarılmaya çalışılan Şahin, gözden kayboldu. Olayın ardından Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Güncel AA / Semih Yüksel Ahmet Şahin Kastamonu Güncel Haberler

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