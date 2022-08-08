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Kastamonu haberleri... Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı (2)

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Kastamonu haberleri... Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı (2)

Kastamonu gündem haberi | FINDIK İŞÇİSİ KURTARILAMADIOrdu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada ağır yaralanan fındık işçisi Zekiye Şeker (54), tedavi gördüğü Ünye Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

FINDIK İŞÇİSİ KURTARILAMADI

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada ağır yaralanan fındık işçisi Zekiye Şeker (54), tedavi gördüğü Ünye Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazada 19 yaralının hasranedeki tedavilerinin de sürdüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Devlet Hastanesi Ordu Güncel Haberler

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