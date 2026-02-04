Haberler

Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında yapılan toplantıda Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme çalışmaları, imar planları ve kamulaştırma işlemleri ele alındı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı, denetim kurulunun yıllık raporu ile 2026 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesiyle başladı.

Toplantıda, sanayi bölgesinin genişleme çalışmaları kapsamında çevre düzeni planı, imar planları, jeolojik-jeoteknik etüt raporları ve halihazır haritaların hazırlanması, genişleme alanı içerisindeki özel mülkiyete ait parsellerin kamulaştırma işlemleri ile hazineye ait arazilerin bedelsiz olarak OSB tüzel kişiliğine kazandırılması konuları değerlendirildi.

Toplantıya, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilgili kurum müdürleri ve heyet üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

Ailesi ve arkadaşları yasta! Okulda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi