Kastamonu'da Siyez Buğdayı Ekimi Başladı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "buğdayın atası" olarak da bilinen coğrafi işaretli siyez buğdayının ekimine başlandı.

Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayı, İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekiliyor.

Bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak da adlandırılan siyez buğdayının yaklaşık yüzde 70'i bulgur olarak değerlendirilirken, geri kalanı işlenerek un ve yem ve çeşitli gıda ürünlerinin üretiminde kullanılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillenen siyez buğdayının tohumunu, çiftçiler elleriyle toprağa serpiyor.

Çiftçi İrfan Çakal, AA muhabirine, siyez ekimine başladıklarını söyledi.

Eski yöntemlerle ekim işlemi yaptıklarını söyleyen Çakal, "2025-2026 dönem siyez ekimine başladık, halen dededen kalma yöntemle ekim işlemi yapıyoruz. Siyez buğdayımızı işleyerek bulgur, un, kurabiye,erişte, simit gibi ürünler yapıp tüm Türkiye'ye gönderim yapıyoruz. Tüm çiftçi kardeşlerimin yeni dönemi hayırlı bereketli olsun." dedi.

Ertuğrul Gazibeyoğlu da siyez buğdayı ekimine başladıklarını belirterek, "Verimli bir yıl olur inşallah, 2025-2026 dönemi siyez ekimine başladık. Ata tohumumuzu toprakla buluşturduk." şeklinde konuştu.